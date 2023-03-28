09:01Политика
В ЛНР заявили, что морги в городе Часов Яр оказались переполнены из-за потерь ВСУ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Морги в городе Часов Яр больше не хотят принимать тела погибших военных из-за больших потерь Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", – цитирует его РИА Новости.
Марочко отметил, что в результате возросло время транспортировки тел. По его словам, присутствует дефицит средств и людей, которые перевозят погибших.
До этого подполковник ЛНР в отставке рассказал, что командование украинских войск начало перебрасывать под Артемовск элитные части армии. Их планируют задействовать в качестве обычной пехоты. Он указал, что такие действия показывают критическую для ВСУ ситуацию.
Ранее СМИ заявили, что ВСУ теряют в ходе боев за Артемовск около 100–200 солдат каждый день. Западные аналитики считают, что ВСУ необходимо выбирать между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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