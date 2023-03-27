ВС РФ почти полностью окружили Артемовск – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российские войска почти полностью окружили Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский портал "Страна.ua".

Как рассказал в беседе с изданием командир одной из рот батальона "Айдар" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Евгений Дикий, город сейчас окружен на четыре пятых. Между тем кольцо вокруг Авдеевки, по его словам, замкнулось пока только наполовину.

Дикий уточнил, что во втором случае ВС РФ пытаются повторить успех действий в Артемовске, которые заключались в окружении населенного пункта и взятии под контроль подъездных дорог.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ начало перебрасывать под Артемовск элитные части армии. Это, считает он, говорит о критической ситуации для ВСУ, которые ежедневно теряют там по 200 солдат.



Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

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