В ЕК осознали, что должны будут вернуть РФ замороженные средства – СМИ

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В Еврокомиссии пришли к выводу, что замороженные активы России придется вернуть после урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на некий неопубликованный документ ЕК.

Как отмечают европейские юристы, передать средства Центробанка РФ Украине просто так не получится, этому препятствуют правовые барьеры. Выход им видится в том, чтобы инвестировать активы Банка России в европейские гособлигации, а уже доходы по процентам передавать Киеву.

Тем не менее и тут есть риски, хоть и очень низкие. При самом негативном сценарии ЕК может потерять 4 миллиарда евро от вложенных в облигации средств.

Между тем в феврале этого года агентство Bloomberg писало, что Евросоюз не располагает сведениями о местонахождении 86% замороженных активов Банка России. По данным издания, в ЕС знают, где находятся только 36 миллиардов долларов средств ЦБ РФ.



В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины – СМИ

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