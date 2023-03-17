Набиуллина заявила, что не может ничем помочь в поисках российских резервов за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ничем не может помочь в поисках российских резервов за границей.

Так она ответила корреспонденту Bloomberg, которая в рамках пресс-конференции попросила главу ЦБ прокомментировать то, что зарубежные регуляторы не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые подпали под санкции. Представитель издания предположила, что Банк России мог спрятать активы.

"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", – передает РИА Новости ответ Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон сообщил об изучении вопроса по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

В свою очередь, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные российские активы придется вернуть. По его словам, любая форма их изъятия противоречит нормам международного права.



ЕС не может найти большую часть российских активов – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!