Россия сохранила за границей около 80 миллиардов долларов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российской Федерации удалось накопить значительную часть доходов от сырьевого экспорта за 2022 год за границей. К такому выводу пришли аналитики, изучавшие ситуацию, передает Bloomberg.

По оценке экспертов, Россия создала "теневые резервы" за счет средств, инвестированных в недвижимость и иностранные компании. Деньги на это появились благодаря профициту платежного баланса на уровне 227 миллиардов долларов.

Отмечается, что РФ удалось сохранить за границей порядка 80 миллиардов долларов, что составляет около 5% ВВП страны в международных активах за прошлый год.

По словам экономиста Bloomberg по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова, накопление международных активов стало вынужденным следствием сокращения импорта и наращивания экспорта на фоне подорожавшего сырья.

Экономист Международного института стратегических исследований Мария Шагина также отметила, что промедление Европы с санкциями против энергетического сектора сгладило последствия от заморозки активов Банка России.

Накануне Федеральная таможенная служба РФ сообщила о росте оборота внешней торговли страны в 2022 году – он увеличился на 8,1% относительно показателя 2021 года и составил 850,5 миллиарда долларов.

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