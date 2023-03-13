ЕС на полгода продлил санкции против 1,5 тыс физлиц и 205 организаций из России

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Евросоюз на полгода продлил санкции против почти 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций России из-за Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – отмечается в заявлении.

В ЕС отметили, что санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Действие прежних санкций истекало 15 марта этого года.

Евросоюз впервые ввел индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлеваются на полгода.

25 февраля страны Европейского союза приняли десятый пакет санкций против России.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в черный список вносится 121 физическое и юридическое лицо, вводятся новые значительные ограничения на импорт и экспорт, запрещаются российские "пропагандистские издания".

Позже европейские дипломаты отметили, что Евросоюз сместил внимание с введения новых санкций против РФ на контроль за исполнением уже принятых. Санкции в отношении любого импорта (например, удобрений, титана, урановых стержней и других товаров) ударят по блоку больше, чем по РФ.

Кроме того, 10 ранее введенных пакетов санкций оказали незначительную эффективность на Россию.

ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

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