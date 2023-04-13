Банки Швейцарии предупредили россиян о закрытии счетов из-за оплаты налогов в РФ

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Банки Швейцарии начали закрывать счета россиян, если те платят налоги в бюджет РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников, в том числе работающих с россиянами швейцарских адвокатов.

Собеседники издания отмечают, что пока это не носит массовой характер. Тем не менее предупреждения о возможности закрытия счетов уже получили несколько клиентов банков UBS и Сredit Suisse, которые владеют бизнесом в России.

Юристы считают, что такая тенденция обусловлена давлением со стороны швейцарских властей. Последние и сами подвергаются давлению США и стран G7. Те неоднократно призывали дополнительно заблокировать активы россиян на 50–100 миллиардов швейцарских франков.

Объем заблокированных российских активов в Швейцарии в настоящее время достаточно мал, отмечают эксперты. Всего в стране может находится от 150 до 200 миллиардов франков российских средств.

Ранее стало известно, что правительство Бельгии заявило благодаря налогообложению процентов от замороженных российских активов заработало 625 миллионов евро. Всего страна заморозила 250 миллиардов евро, которые принадлежали РФ. Это самый большой подобный показатель в Европе.

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