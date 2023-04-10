Экономист заявил, что мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года

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Мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.

По его мнению, за это время реализуются проблемы в банках, произойдет сдувание "пузырей" в различных активах, коррекция фондовых рынков и подавление инфляции.

Экономист подчеркнул, что мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом он усилится и во многом это произойдет из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой.

По словам экс-главы Минфина, уже началась коррекция на западных фондовых рынках и кризис в банковском секторе.

Ранее Задорнов допустил, что мир перейдет на региональные валюты в торговле примерно через 10 лет, пока что в мировой торговле доминирует доллар. Он также отметил, что преобладание определенной валюты в межгосударственных расчетах определяется только издержками для продавца и покупателя.

По его словам, издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, тогда как издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.

Экс-министр финансов считает, что мировая финансовая система постепенно дезинтегрируется из-за создания барьеров, но доллар все еще остается главной валютой в международных расчетах, на который приходится порядка 60% оборота.

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