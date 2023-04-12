США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и "МегаФона"

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Американская сторона обновила список антироссийских санкций, внеся в него несколько десятков компаний и лиц из РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Под ограничениями оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компания "МегаФон", общественное движение "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз". Также в черный список США попали 19 торговых судов, связанных с российской стороной.

Кроме того, санкции ввели в отношении генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Под ограничениями оказались в том числе граждане Венгрии, Кипра, Израиля, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Узбекистана, а также международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште.

Кроме того, американская сторона добавила в стоп-лист цифровое подразделение USM Telecom холдинга USM, который управляет активами в области металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "МегаФон".

Под ограничениями оказались компания "Металлоинвест" и ЧВК "Патриот". Помимо этого, Вашингтон совместно с Лондоном ввел санкции в отношении структур бизнесмена Алишера Усманова.

Ранее сообщалось, что министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две фирмы РФ. В стоп-лист американского ведомства вошли структуры из Мьянмы, КНР, Никарагуа и России. Среди российских фирм под ограничения подпали "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Между тем 12 апреля Великобритания расширила санкционный список против России. Лондон добавил в перечень 11 новых позиций и внес одну поправку в соответствии с режимом санкций в сторону РФ.



Новый пакет антироссийских санкций могут принять в апреле

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