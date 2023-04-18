В Центробанке рассказали о переговорах по возвращению замороженных активов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк продолжает деятельность по вопросу возвращения замороженных резервов в евро и долларах, сейчас существует переговорная позиция по данной теме. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.

"В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

На данный момент Банк России формирует резервы с помощью информации о том, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Также регулятор изучает, как именно меняется внешняя торговля РФ, добавила Набиуллина.

Вместе с этим глава Центробанка заверила, что российская сторона может чувствовать себя достаточно спокойно. По ее словам, у РФ есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.

До этого Набиуллина заявляла, что Центробанк не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям. Глава Банка России подчеркнула, что сейчас существует вероятность лишь поправок уже существующих мер. Она отметила, что в целом ситуация стабилизировалась.