Занятия учеников захваченной в Польше школы начались в жилкомплексе посольства – посол РФ

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В среду, 10 мая, у учеников захваченной при российском посольстве школы в Варшаве возобновились занятия. Сейчас они проходят в жилом комплексе дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

"Директор школы доложил мне, что, как мы и обещали, сегодня с утра занятия начались в новых помещениях в жилом комплексе посольства", – рассказал дипломат.

Также он отметил, что многие дети, родители и учителя рады, что теперь все находится в шаговой доступности. Андреев подчеркнул, что интересы школьников и сотрудников учебного заведения соблюдаются.

29 апреля власти Польши и полиция ворвались в школу при посольстве России, которая расположена на Келецкой улице в Варшаве, и потребовали освободить помещение. Вечером того же дня все сотрудники школы покинули ее.

30 апреля Андреев заявил, что школа возобновит работу в новом здании 10 мая. Неделя понадобилась для вывоза имущества и установки его на новом месте.

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