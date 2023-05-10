16:55Политика
В МИД пообещали ответить контрмерами на инцидент при возложении цветов послом РФ в Варшаве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Решительный протест Польше окажется не единственной контрмерой в ответ на ситуацию при возложении цветов российским послом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны", – подчеркнула она.
9 мая российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.
В свою очередь МИД РФ заявил, что Москва намерена заявить протест Варшаве из-за провокационных действий, совершенных 9 мая. Ведомство отметило, что такие действия являются проявлением недружественного отношения со стороны Польши.
Помимо этого, 9 мая Норвегия решила отказать генконсульству России в Баренцбурге в совместном посещении мемориала советским морякам на острове Надежды.
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