В МИД пообещали ответить контрмерами на инцидент при возложении цветов послом РФ в Варшаве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решительный протест Польше окажется не единственной контрмерой в ответ на ситуацию при возложении цветов российским послом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны", – подчеркнула она.

9 мая российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.

В свою очередь МИД РФ заявил, что Москва намерена заявить протест Варшаве из-за провокационных действий, совершенных 9 мая. Ведомство отметило, что такие действия являются проявлением недружественного отношения со стороны Польши.

Помимо этого, 9 мая Норвегия решила отказать генконсульству России в Баренцбурге в совместном посещении мемориала советским морякам на острове Надежды.

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