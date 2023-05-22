Власти Польши заявили, что не будут платить РФ за послевоенное восстановление страны

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Представители польского руководства оценили слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о потраченных СССР на восстановление Польши деньгах и заявили, что не будут России ничего платить. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России", – сказал глава Минсельхоза страны Роберт Телюс, выразив надежду на то, что слова Володина являются лишь попыткой надавить на Варшаву.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требование российской стороны вернуть потраченные средства назвал не более чем "советскими пропагандистскими играми".

Накануне Володин сообщил, что совет Госдумы 22 мая рассмотрит вопрос о запрете проезда польских грузовиков по территории России. Он объяснил это антироссийской политикой Варшавы, отметив, что последняя при этом получила от СССР на свое послевоенное восстановление более 750 миллиардов долларов.

По его словам, инициатива о запрете проезда фур не даст Польше наживаться на России, лишит ее заработка в размере около 8,5 миллиарда рублей и даст возможность россиянам зарабатывать на перевозках.