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Совет Госдумы 22 мая рассмотрит вопрос о запрете проезда польских грузовиков по территории России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", – написал он.

По его словам, это позволить лишить Варшаву заработка в размере около 8,5 миллиарда рублей, что причинит ущерб почти двум тысячам польским компаниям.

Эту инициативу Володин объяснил антироссийской политикой Польши. Он напомнил, что послевоенное восстановление страны стало возможным в том числе благодаря СССР, который потратил на это больше 750 миллиардов долларов.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня Польша существует как государство только благодаря советскому народу. Однако Варшава, предала историческую память, начав сносить памятники освободителям, закрывать русские школы.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал, что ситуация с соблюдением прав россиян на территории страны остается спокойной, однако недоброжелательность к ним растет.

