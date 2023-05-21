Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню

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Посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню. Об этом сообщает РИА Новости.

"Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными", – сказал он.

Зварич сообщил, что в Киеве готовы к диалогу и взаимному пониманию, но призвал проявлять уважение и "взвешенность в высказываниях".

Он отметил, что формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях звучит как "прощаем и просим прощения".

Ясин ранее потребовал от Киева извинений за Волынскую резню, заявив, что поляки приняли на себя ответственность за преступления, совершенные их государством против украинцев. По его словам, со стороны Украины "не хватает подобной ответственности".

До этого обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявила, что приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу не заставит простых поляков забыть о тех преступлениях, которые были совершены Степаном Бандерой.

По ее словам, граждане Польши требуют от властей, чтобы события, когда больше сотни тысяч поляков погибли от рук украинцев, сегодня не были забыты.