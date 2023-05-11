После поражения украинской армии США оставят Польшу один на один с РФ – СМИ

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После поражения Украины в конфликте с Россией США оставят Польшу один на один с РФ, поскольку в это время будут находиться в вооруженной борьбе с Китаем. Об этом сообщает Myśl Polska.

"На поле боя Украина не побеждает, шансов победить у нее все меньше", – следует из материала издания.

По мнению автора статьи, Штаты намерены ослабить Москву, чего не допустит Китай. Вступление КНР в украинский конфликт приблизит начало ее столкновения с американской стороной, что станет проблемой для Польши, следует из материала.

"Рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, которое сводится к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Пекина и Вашингтона. Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше?" – задался вопросом автор.

В статье также подчеркивается, что в настоящее время Польша находится в конфликте с РФ из-за поддержки Украины. Вашингтон, по мнению авторов, скоро не сможет помочь правительству Варшавы, поскольку будет занят столкновением с Пекином.

Ранее экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что главная цель Вашингтона в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. Американских властей, по его словам, не интересует, сможет ли Украина одержать победу в боевых действиях. Дэвис уверен, что США постараются затянуть конфликт настолько, насколько смогут, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.

