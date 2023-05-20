В МИД Польши потребовали от Зеленского извиниться за Волынскую резню – СМИ

Фото: AP Photo/Federico Gambarin

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо извиниться перед Варшавой за Волынскую резню, передает польский портал Onet.

"Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает", – сказал дипломат.

Представитель польского МИД уточнил, что извинения от Зеленского окажут положительное влияние на отношения Польши и Украины.

Волынская резня произошла в ночь с 19 на 20 августа 1943 года. Тогда украинские повстанцы напали на Камень-Каширский в Волынской области, в результате чего в городе погибли 120 поляков. В 2016 году парламент Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом. 11 июля было принято считать днем памяти жертв тех событий.

Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не заставит простых поляков забыть о преступлениях, которые совершил Степан Бандера.

Она напомнила, что в свое время больше сотни тысяч поляков погибли от рук украинцев, сегодня граждане Польши требуют от властей, чтобы эти события не были забыты.

