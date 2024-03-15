Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В столице дали старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. На маршруте, который пройдет через шесть российских регионов, будет 16 остановок. При этом четыре остановки будут в Москве. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил Сергей Собянин.

Время в пути между крайними точками будет составлять 2 часа 15 минут. Как отметил президент России, ВСМ станет частью новой транспортной реальности и объединит миллионы людей.

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