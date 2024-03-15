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15 марта, 07:15

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Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Новости часа: в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В столице дали старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. На маршруте, который пройдет через шесть российских регионов, будет 16 остановок. При этом четыре остановки будут в Москве. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил Сергей Собянин.

Время в пути между крайними точками будет составлять 2 часа 15 минут. Как отметил президент России, ВСМ станет частью новой транспортной реальности и объединит миллионы людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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