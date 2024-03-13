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13 марта, 18:35

Транспорт

"Мой район. Новости": более 150 тыс машиномест обустроят на парковках Москвы к 2030 году

"Мой район. Новости": более 150 тыс машиномест обустроят на парковках Москвы к 2030 году

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К 2030 году в Москве и Подмосковье планируют расширить сеть перехватывающих парковок. Ожидается, что на них обустроят 150 тысяч машиномест.

Парковки станут лишь одним из элементов единого транспортного пространства столицы и области. На данный момент она включает четыре центральных диаметра и карту "Тройка", которой пассажиры воспользовались уже более 67 миллионов раз.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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