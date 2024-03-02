"Мой район. Новости": москвичам рассказали о модели трамвая "Витязь-Москва"

Москва стала европейским лидером по темпам обновления трамвайного парка. За последние 5 лет на столичные рельсы вышли более 500 новых вагонов.

Флагманская модель "Витязь-Москва" оборудован всеми удобствами для пассажиров, климат-контролем, мультимедийными экранами и USB-зарядкой. В вагоне выделены также места для колясок и велосипедов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

