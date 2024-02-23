Трамваями в Москве ежедневно пользуются уже около 600 тысяч москвичей. Этот вид транспорта меняется внешне и технически. Современный трехсекционный вагон может вместить втрое больше пассажиров, чем автобус и электробус, а на дороге он заменяет около 200 легковых машин.

Водитель столичного трамвая рассказал о своей профессии. Подробнее о том, во сколько встают водители и узнают ли они пассажиров в лицо, – в эфире телеканала Москва 24.