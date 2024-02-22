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22 февраля, 00:00

Общество

Московское движение "Мосволонтер" отмечает 10-летие

Московское движение "Мосволонтер" отмечает 10-летие

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Движение "Мосволонтер" отмечает 10-летний юбилей. За это время к сообществу присоединилось более одного миллиона добровольцев, которые провели свыше 5,5 тысячи мероприятий. Среди них – Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, Урбанфорум, выставка "Россия" и многие другие.

Ближайшие мероприятия, где будут работать волонтеры, – праздник "Папин день", спортивно-игровая программа "Соседифест", мастер-класс "Простое рисование" и Всемирный фестиваль молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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