"Мой район. Новости": в Москве подготовили программу мероприятий к 23 февраля

Столица готовится отмечать День защитника Отечества. Одной из главных праздничных площадок станет ВДНХ. Тематические события пройдут в павильонах "Слово", "Макет Москвы", центре "Космонавтика и авиация", музее городского хозяйства и новом павильоне "Атом".

В городе также запланированы кинопоказы, экскурсии и другие события. Например, на Поклонной горе откроется выставка "Защитники". Она посвящена людям разных поколений и национальностей, которые связали свою жизнь с военной службой.

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