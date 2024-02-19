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Новости

19 февраля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": в Москве подготовили программу мероприятий к 23 февраля

"Мой район. Новости": в Москве подготовили программу мероприятий к 23 февраля

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

"Интервью": Мария Захарова – об уникальности культурного наследия Москвы

"Мой район. Новости": флагманский центр в больнице имени Буянова откроется до конца года

Новости часа: число самозанятых в столице увеличилось на 329 тыс человек

Праздничную программу подготовили в честь Дня защитника Отечества в Москве

Новости часа: более 360 млрд рублей заработали самозанятые в Москве

Работу наземного транспорта скорректировали в трех округах столицы

Москвичам рассказали о праздничной программе в День защитника Отечества

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

Столица готовится отмечать День защитника Отечества. Одной из главных праздничных площадок станет ВДНХ. Тематические события пройдут в павильонах "Слово", "Макет Москвы", центре "Космонавтика и авиация", музее городского хозяйства и новом павильоне "Атом".

В городе также запланированы кинопоказы, экскурсии и другие события. Например, на Поклонной горе откроется выставка "Защитники". Она посвящена людям разных поколений и национальностей, которые связали свою жизнь с военной службой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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