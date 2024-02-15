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15 февраля, 16:45

Общество

Человека в костюме белого медведя заметили под окнами дома в Отрадном

Человека в костюме белого медведя заметили под окнами дома в Отрадном

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В Отрадном заметили человека в костюме белого медведя, разгуливавшего под окнами многоэтажки на улице Декабристов. У его компаньона с собой было что-то похожее на плакат и музыкальную колонку. Предположительно, москвичи готовили для кого-то приятный сюрприз.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp редакции по телефону +7 (926) 266-24-24 и получить шанс выиграть призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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