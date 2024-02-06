На сайте программы "Миллион призов" появился раздел о розыгрыше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале программы "Миллион призов" открылся раздел о розыгрыше, который проводится для участников электронного голосования. С информацией можно ознакомиться по ссылке.

Желающие могут узнать, как стать участником акции, какие есть гарантированные призы и как использовать баллы. В розыгрыше смогут принять участие те, кто на президентских выборах в марте отдаст свой голос через систему электронного голосования. Призы будут разыгрываться 16, 17 и 18 марта.

Победители смогут получить одну, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Один балл равен одному рублю. Кроме того, жителям столицы, которые впервые будут участвовать в электронном голосовании, полагается одна тысяча баллов.

Организаторы акции подготовили некоторые бонусы и для граждан старше 60 лет. За участие в ДЭГ им предоставят скидку в тысячу баллов на покупку в аптеках, которые являются партнерами акции. В свою очередь, москвичи не старше 25 лет, проголосовавшие онлайн, получат скидку 500 баллов на подписки различных сервисов.

Билеты в парк развлечений разыграются среди родителей с детьми, которые еще не достигли совершеннолетия. Для этого нужно будет подтвердить наличие ребенка в личном кабинете на mos.ru.

Среди семейных пар пройдет дополнительный розыгрыш, в рамках которого можно будет получить 15, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов.

Ранее москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента России. Так, отдать свой голос можно будет на портале мэра и правительства столицы или на любом удобном участке с помощью специального терминала, выдающего электронные бюллетени. С помощью бумажного бюллетеня отдать голос можно только по месту постоянной регистрации или прикрепления.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений