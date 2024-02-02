Москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи на выборах президента РФ смогут проголосовать несколькими способами – на портале мэра и правительства столицы или на любом удобном участке с помощью специального терминала, выдающего электронные бюллетени. С помощью бумажного бюллетеня отдать голос можно только по месту постоянной регистрации или прикрепления.

"Если на время выборов житель столицы уедет из Москвы, ему все равно будет доступно онлайн-голосование из любого места, где он находится. Для этого достаточно устройства, подключенного к интернету. Однако, если москвич прикрепился к избирательному участку другого региона, проголосовать онлайн он уже не сможет", – говорится в сообщении.

Чтобы сделать это, следует аннулировать свое прикрепление. Отдать голос электронно на избирательных участках можно будет с помощью специальных терминалов. Данный механизм поможет проголосовать на любом удобном участке, даже если планы внезапно поменялись.

Москвичи, которые прикрепились к какому-либо участку в столице, расположенному не по месту постоянной регистрации, также имеют возможность выразить политическую позицию в дистанционном формате, а также на любом другом удобном участке, не аннулируя это прикрепление. В случае прикрепления к избирательному участку другого российского региона жители столицы по-прежнему смогут проголосовать на участке по месту постоянной регистрации в городе при помощи бумажного бюллетеня.

Кроме того, граждане могут узнать, какие способы голосования им доступны. Для этого в личном кабинете на mos.ru откроется специальный сервис. Для онлайн-голосования понадобится постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись.

Жители других российских регионов, которые находятся в Москве, также имеют возможность проголосовать на избирательных участках города. Чтобы сделать это, следует заблаговременно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявку можно оформить на портале "Госуслуги", в любом центре "Мои документы", а также в территориальных избирательных комиссиях. Аннулировать прикрепление или поменять выбор участка можно до 11 марта.

Ранее стало известно, что в общей сложности количество избирателей в России на 1 января 2024 года составляет 112 309 947 человек. Как уточнили в пресс-службе Центризбиркома РФ, проживающих в других странах избирателей насчитывается 1 890 863 человека, а на территории Байконура – 11 924 человека.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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