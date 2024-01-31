Более 500 тыс заявок подано на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ за два дня было подано более 500 тысяч заявок. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"На участие в ДЭГ за два дня подали уже более 500 тысяч заявлений. Их принимают на портале "Госуслуги" до 23:59 по московскому времени 11 марта", – говорится в сообщении.

Наибольшее число заявок получили из Московской области, Чувашии, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей.

Принять участие в выборах в онлайн-формате смогут жители 28 регионов России. Голосование для них пройдет на портале ДЭГ ЦИК РФ, для москвичей – на портале mos.ru.

В случае нежелания голосовать онлайн заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и сделать выбор очно на избирательном участке по месту прописки. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, необходимо воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".

29 января в стране стартовал прием заявлений для участия в голосовании на выборах через систему "Мобильный избиратель". Жители могут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они имеют возможность отозвать свое заявление.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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