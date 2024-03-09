На Белорусском вокзале переосмыслили всю логистику. Одни торопятся в Подмосковье, другие – в центр столицы, третьи бегут с чемоданами на аэроэкспресс, а те, что налегке, – спускаются в метро.

Все чаще пассажиры выбирают МЦД-4, потому что десятки километров железнодорожных путей соединяют Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный на востоке.

По пути диаметр собирает пассажиров семи вокзалов столицы и предлагает им более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

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