Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области и село Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило российское Минобороны.

Как указало ведомство, в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР продвижение продолжили подразделения группировки войск "Восток". В результате им удалось взять под контроль Веселое. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Освободить населенный пункт Лобковое в Запорожской области смогли подразделения группировки "Днепр". ВСУ лишились до 60 военнослужащих, семи автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские силы освободили село Запорожье в ДНР. Добиться этого удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр".

Кроме того, ВС РФ смогли занять Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Контроль над ними заполучили военные группировок войск "Южной" и "Днепр". В результате этих боев украинская сторона потеряла свыше 370 военнослужащих.

Российская армия также нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В результате было ликвидировано до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

