ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ВС РФ поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве украинских БПЛА.

За прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры, сообщали ранее в российском министерстве обороны. В частности, украинские войска нанесли удар по Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областям.

День назад военные РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Украины, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также удалось поразить предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов.

