ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве и нескольких городах на Украине вечером 21 марта. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

5 апреля ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Украины, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также с применением беспилотников.

До этого российские войска поразили украинское предприятие ракетно-космической промышленности. Также под удары попали цеха производства БПЛА, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.