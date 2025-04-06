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ТАСС: в Киеве произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Киеве и нескольких городах на Украине вечером 21 марта. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

5 апреля ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Украины, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также с применением беспилотников.

До этого российские войска поразили украинское предприятие ракетно-космической промышленности. Также под удары попали цеха производства БПЛА, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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