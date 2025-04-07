Континентальная хоккейная лига поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) поднимет потолок зарплат на 50 миллионов рублей, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Принято решение об увеличении пола и потолка зарплат", – цитирует его "Газета.ру".

Ожидается, что в сезоне-2025/2026 изменят только пол зарплат – 475 миллионов рублей. Но со следующего за ним сезона пол составит 525 миллионов рублей, а потолок будет на уровне 950 миллионов рублей, подчеркнул Морозов.

Кроме того, стало известно об изменении премиальных выплат. За выход во вторую стадию плей-офф клуб может выплачивать своим игрокам до 50 миллионов рублей суммарно, а за выход в полуфинал – еще 75 миллионов рублей. Также за выход в финал игроки суммарно могут получить до 150 миллионов рублей. В размере премий за победу в Кубке Гагарина клубы неограниченны.

Ранее капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", тем самым установив новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за регулярные чемпионаты. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 гола.