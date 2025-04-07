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07 апреля, 13:16

Политика

Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны по поводу ударов в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны России относительно атаки ВС РФ по месту совещания командиров ВСУ в Кривом Роге.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения о том, что после ударов в Кривом Роге якобы погибли дети.

Песков подчеркнул, что российская армия наносит удары "исключительно по военным и околовоенным целям". По его словам, ВС РФ не атакует объекты социальной инфраструктуры.

4 апреля российские военнослужащие нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров украинской армии и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога. По информации оборонного ведомства, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ "Гвоздика" в районе поселка Угроеды

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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