Ученые доказали возможность занесения жизни на Землю из космоса

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Астрофизики Самарского университета имени Королева совместно с американскими коллегами теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе органических веществ, попавших на Землю вместе с метеоритами и создавшими условия для развития жизни. Об этом сообщается на сайте самарского вуза.

По мнению астрофизиков, биомолекулы в форме РНК и аминокислот должны были присутствовать в ранних формах жизни. Ионы металлов играют ключевую роль в стабилизации и копировании РНК. Современные клетки для транспортировки ионов через мембраны используют специальные белки.

Ученые считают их слишком большими и сложными для существования во времена первых протоклеток. Поэтому они предположили, что в древних клетках хелатирующие агенты участвовали в переносе ионов. Отмечается, что хелатирующие агенты возникли в межзвездном льду в космосе и попали вместе с метеоритами на Землю.

Научная значимость исследования заключается в том, что впервые в мире органические хелатирующие агенты были получены в аналогах межзвездных льдов, уточнил один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

Он добавил, что многие ученые считают, что хелатирующие агенты были нужны для существования и развития первых биологических протоклеток.

"Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану, и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть в копировании данных РНК и делении древних протоклеток", – объяснил ученый.

Уточняется, что теоретическая часть исследования прошла в Самарском университете, экспериментальная – в Гавайском университете в США. По данным Антонова, эксперименты и расчеты показали правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса.

Человек сталкивается с хелатирующими агентами каждый день. Их используют в стиральном порошке, шампунях, косметике.

Ранее ученые сообщили, что у части пород внутри Земли находится нетипичный для планеты состав и отличная от окружающей мантии плотность. Они могут быть следами столкновения между Землей и планетой Теей, которое произошло 4,5 миллиарда лет назад.

До этого орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд. Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Уточняется, что это приблизит ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.

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