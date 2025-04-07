Трамп заявил, что США из-за введения тарифов получают многомиллиардные доходы

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США благодаря новой тарифной политике стали еженедельно получать многомиллиардные доходы от пошлин. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Цены на нефть снизились, процентные ставки упали, а цены на продукты питания уменьшились. При этом в стране нет инфляции, поэтому Федеральная резервная система должна понизить ставки, считает Трамп.

"Несмотря на то что главный эксплуататор – Китай, чьи рынки переживают крах, – только что повысил свои тарифы на 34%, сверх своих и без того абсурдно высоких долгосрочных тарифов, проигнорировав мое предупреждение странам-эксплуататорам не отвечать на введение пошлин", – добавил американский лидер.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран мира. Минимальная ставка на импортные товары установлена в размере 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из Китая составили 34%.

Мировые фондовые и сырьевые рынки ответили на это резким падением. В частности, 7 апреля японский индекс TOPIX снизился более чем на 12%, а австралийский ASX упал почти на 6%. Некоторые инвесторы сравнивают это с началом Великой депрессии 1929 года и "черным понедельником" 1987 года.

