CNN: ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли

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Ученые опасаются катастрофического события из-за стремительного роста количества космического мусора вокруг Земли. Об этом заявил профессор Аризонского университета Вишну Редди в беседе с CNN.

"Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись", – поделился он.

Редди рассказал, что ученые боятся так называемого синдрома Кесслера – гипотетического процесса, который может сделать околоземное пространство полностью непригодным для спутников. Суть этой гипотезы заключается в том, что возможное столкновение двух космических объектов на земной орбите породит множество осколков, которые в свою очередь столкнутся с новыми объектами и породят эффект домино. Подобное событие, при котором осколки космического мусора заполонят околоземное пространство, поставит на паузу любую возможность исследования космоса.

Профессор Редди подчеркивает, что наибольшую опасность космический мусор представляет на геостационарной орбите на расстоянии около 35 тысяч километров от Земли, там, где вращаются большинство телекоммуникационных спутников. Он предупреждает, что на сегодняшний день у человечества нет быстрого способа очистить геостационарную орбиту.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором. Во вторник, 19 ноября, в 23:09 по московскому времени были запущены двигатели космического судна. Они работали около пяти минут, что позволило станции подняться на орбиту примерно на 800 метров.