Week of Russian science: курение и энергетики приводят к преждевременному старению

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Совместное употребление никотина и энергетических напитков может привести к преждевременному старению организма, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли в СГМУ имени В.И. Разумовского. Результаты исследования в сборнике Week of Russian science.

Среди негативных последствий курения и употребления энергетиков ученые выявили повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, а также рост показателей, которые свидетельствуют о разрушении клеток печени и поджелудочной железы.

Перечисленные последствия "могут быть уже непоправимы" после того, как появятся у человека.

"Через десять лет многие почувствуют эффект от своих привычек, и в 30 лет их организм может оказаться в состоянии, сравнимом с 60-летним", – цитирует РИА Новости одну из участниц работы Николь Клочкову.

По ее словам, сердечно-сосудистые болезни каждый год "молодеют", поэтому она настоятельно рекомендовала отказаться от пагубных привычек, способных увеличить риск развития инсульта и инфаркта.

В свою очередь, руководитель исследования, старший преподаватель СГМУ им. В. И. Разумовского Галина Урядова подчеркнула, что полученные результаты имеют важное прогностическое значение и могут в дальнейшем быть использованы для профилактики злоупотребления энергетиками и курением среди российской молодежи. Она отметила, что исследователи планируют детально изучить влияние этанола, никотина и энергетиков на молодой организм.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что стресс, недосып, курение и прием алкоголя снижают иммунитет. По ее словам, алкоголь и табак являются ядом, и организм вынужден отвлекаться на то, чтобы обезвредить его и как-то скомпенсировать нанесенный урон.

Для укрепления иммунитета терапевт посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью, высыпаться, научиться справляться со стрессом и избегать вредных привычек.

