Психолог Мужицкая: доула и диджей могут быть одинаково полезны для роженицы

Фото: depositphotos/mathom

И доула, и диджей могут быть одинаково полезны для женщины на родах, если она от этого расслабляется, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог и писатель Татьяна Мужицкая.

Эксперт прокомментировала появившееся в Сети объявление диджея из Москвы, который готов приехать и отыграть роженице сет от 2 до 12 часов. Из жанров доступны техно, прогрессив-хаус, дип-хаус, органик-хаус и даунтемпо. Единственное условие – поп-музыку диджей включать не будет.

Психолог пояснила, что такая музыкальная поддержка может помочь добиться ресурсного состояния – спокойного, уверенного, не тревожного.

"Все что угодно может помочь, если мама и папа заранее себя убедят в том, что определенный способ окажет на них положительный эффект. Это происходит из-за того, что они заранее программируют себя на благоприятный исход. Любая музыка, если она нравится самой паре, она будет выступать своеобразным талисманом", – поделилась Мужицкая.

Кроме того, психологически настроиться на роды помогают и специальные курсы, отмечает психолог. Там будущие родители репетируют предстоящие события, учатся правильно дышать и расслабляться.

Мужицкая уверяет, что предварительная репетиция любого процесса помогает снизить тревогу и отпустить лишние переживания. Если женщина однажды убедит себя в том, что определенный запах дарит ей спокойствие, то в будущем, почувствовав его, она будет автоматически расслабляться.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, который позволит присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим лицам по желанию роженицы. Согласно инициативе, любой человек при условии соблюдения санитарных требований, отсутствия угрозы для ее здоровья и исключения оперативного вмешательства сможет находиться в родильной палате.

