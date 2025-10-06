Психолог Макарова: постоянная тревога может спровоцировать панические атаки

Тревога – естественная реакция психики на сложные ситуации, которая может стать препятствием для принятия важных решений. Как взять происходящее под свой контроль, расскажем в нашем материале.

Пора спасаться

Чувство тревоги может возникнуть, когда человек оказывается в незнакомой или неконтролируемой ситуации. Если не виден конкретный источник опасности, психика способна самостоятельно придумывать не самые приятные варианты развития событий. Это может привести к тревожным мыслям, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова.





Кира Макарова психолог Когда человек четко понимает, кого или чего он боится, то испытывает страх. В свою очередь, тревога – это возбужденное состояние, которое необходимо, чтобы правильно реагировать в случае опасности. Оно подсказывает человеку, что он теряет уверенность в базовой потребности – безопасности.

При чувстве тревоги учащается дыхание и сердцебиение, повышается артериальное давление. Психика мобилизует все силы, чтобы дать сигнал организму – пора спасаться, отметила эксперт.

Она подчеркнула, что постоянная, навязчивая тревога, которая сопровождается физиологическими проявлениями, может перетечь в панические атаки или затяжной стресс. В таких случаях важно обратиться за помощью к специалисту.

"Нужно знать, что паническая атака возникает сама по себе и без повода. Она имеет эффект навязчивости – ее нельзя контролировать и прогнать", – добавила специалист.

Как бороться с тревожностью

По словам Киры Макаровой, самый лучший метод борьбы с тревогой – сбор сведений по вопросу, который вызывает стресс.

"Вот почему некоторые во время болезни ищут информацию в Сети. Им нужно обязательно узнать про диагноз, и покой не наступит, пока не будет ясности", – объяснила эксперт.

Макарова рекомендовала задать себе вопрос "что происходит", чтобы прервать поток тревожных мыслей. Также важно проанализировать ситуацию и попробовать представить все варианты возможного развития событий. Часто это позволяет понять, что ничего плохого ждать не стоит.

Еще один метод борьбы с тревогой – дыхательные практики, например "по квадрату". Это техника глубокого и медленного дыхания, где каждый этап (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка) занимает примерно 4 секунды, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Кровь насыщается кислородом, сердцебиение становится ровным, улучшается концентрация внимания, таким образом удается восстановить спокойствие.

Кроме этого, подойдет медитация: достаточно включить любую спокойную или расслабляющую музыку и просто слушать ее с закрытыми глазами. Этот процесс положительно отражается на нервной системе из-за включения парасимпатики – части вегетативной нервной системы, отвечающая за процессы расслабления, порекомендовала психолог.

Также она посоветовала использовать технику "стоп слово": определенные фразы помогают остановить поток тревожных мыслей. Достаточно придумать утверждение, в которое хочется верить, и за счет этого оно будет успокаивать. Можно сформулировать его в одно предложение, однако это не должен быть знакомый всем штамп, заключила специалист.

