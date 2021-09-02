Регистрацию детей до 14 лет с 1 июля 2022 года можно будет оформить через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
С 1 июля 2022 года регистрацию детей до 14 лет в России можно будет оформить через портал госуслуг, сообщает ТАСС.
Во всех регионах страны стал доступен цифровой сервис, который позволяет россиянам оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и временного пребывания в электронный формат.
Таким образом, оформить временную регистрацию можно будет полностью удаленно. При подаче заявления на регистрацию по месту жительства через сайт госуслуг посетить регистрирующий орган нужно будет только один раз – для проставления соответствующей отметки в паспорте.
Орган учета граждане смогут выбрать в пределах своего городского округа или района.
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