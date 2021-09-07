"Историс": фанаты продают вещи со свадьбы Моргенштерна

Находчивые фанаты продают вещи со свадьбы Моргенштерна. Нажиться пытаются и на имени западных звезд. Еще недавно на аукционе появился воздух с концерта Канье Уэста, теперь же предлагают за деньги объяснить, чем так хорош его новый альбом.

А вот рэперу Лил Узи Верту повезло куда меньше, ведь на трофеи фанаты порвали буквально его самого. Кто и как пытается нажиться на своих кумирах? И можно ли заработать на том, что однажды ты просто мелькнул у звезды в Instagram? Об этом – в программе "Историс".