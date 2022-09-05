Стало известно, как экс-охранник "Ельцин Центра" может отработать испорченную картину

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Бывший охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев может отработать испорченную картину ученицы Малевича Анны Лепорской в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Уточняется, что в настоящее время решение суда еще не пришло, поэтому точно говорить о том, чем Васильев будет заниматься, рано.

"Сфера ЖКХ, в основном уборка территорий или грузчик – где-то в этой сфере он и будет работать. Васильеву еще предстоит пройти лечение", – сказал собеседник агентства.

Информация о том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, появилась 14 января. На картине "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили следы шариковой ручки. Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза.

Позже стало известно, что картину испортил охранник арт-галереи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Однако губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника "Ельцин Центра". Он уточнил, что Васильев не сделал того, за что ему следовало бы понести серьезное наказание.

В конце августа суд назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра.

