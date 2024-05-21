IRNA: церемония прощания с президентом Ирана и главой МИД началась в Тебризе

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Церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном началась в иранском городе Тебриз. Об этом сообщает IRNA.

По данным агентства, в шествии принимают участие несколько тысяч человек. Подавляющее большинство облачено в одежду траурных цветов. Как пишут журналисты, похороны пройдут в других городах страны. После Тебриза гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети, говорится в публикации.

О крушении вертолета стало известно 19 мая. Спасатели смогли найти борт утром 20 мая. В результате крушения воздушное судно полностью сгорело.

Погибшими считаются не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи со случившимся в стране объявлен пятидневный траур, главу государства похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня