Силуанов: за отказ от налоговой оптимизации бизнесу дадут налоговую амнистию

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Министерство финансов РФ предоставит в обновленной налоговой системе амнистию для компаний, которые откажутся от схем налоговой оптимизации. Об этом сообщил в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что специальный режим, который действует для малого бизнеса, необходимо донастроить так, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, но те, кто дробит крупный бизнес, платили справедливые налоги.

По словам министра, поддержку следует оказывать только тому бизнесу, который инвестирует в развитие экономики, а не выводит доходы в офшоры и дивиденды.

"Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности – для него оговоренные условия сохраняются", – сказал Силуанов.

Ранее Силуанов сказал, что Минфин РФ намерен внести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения. Речь идет о налоговых вычетах для семей, которым нужна поддержка государства.