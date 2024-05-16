Власти Москвы ограничили стройку квартир площадью менее 28 "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий, площадь которых не превышает 28 квадратных метров, говорится в информационном письме Москомэкспертизы для девелоперов.

Представители комитета указали в документе, что в статье 16 Жилищного кодекса России студия не входит в перечень видов жилых помещений. При этом в письме сказано, что, в соответствии со "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", минимальная площадь однокомнатной квартиры должна составлять двадцать восемь квадратных метров, пишет ТАСС.

"Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента РФ, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", – заявили в Москомэкспертизы.

В документе отмечается, что исключение из данного запрета составят только те проекты, которые получили положительное заключение экспертизы до 7 мая 2024 года. Также подчеркивается, что при несоблюдении требований по минимальной площади экспертиза будет давать отрицательное заключение по проектной документации. При этом Мосгосстройнадзор будет принимать все возможные меры для предотвращения нарушений на всех стадиях строительства.

На данный момент однокомнатные квартиры в Москве, в соответствии с информацией ДОМ.РФ на 16 мая, составляют основную долю от строящегося жилья в столице. Их количество составляет 137,2 тысячи, или 42% от общего показателя. При этом 14% однокомнатных квартир по всей России обладают площадью до 25 квадратных метров, а 30% – от 25 до 35 квадратных метров.

Гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко рассказал журналистам, что спрос на небольшие квартиры в Москве остается на высоком уровне в связи с более низкой ценой на другие лоты.

"В нашей базе объявлений квартиры площадью до 28 квадратных метров составляют 15% от общего объема предлагаемых к продаже новостроек. Это самый высокий процент за всю историю рынка. <…> Их покупают как москвичи, так и приезжие из других регионов. Часто такие квартиры покупаются как временное жилье для молодого человека, часто – сразу для сдачи в аренду", – отметил он.

По мнению Луценко, высокая доля малогабаритных студий может оказывать отрицательное воздействие на социальную среду в каждом конкретном доме или жилом комплексе из-за постоянной смены арендаторов. Он также высказал предположение о том, что столичные власти приняли решение о введении ограничений, стремясь избежать трудностей с пространством для парковки, эксплуатацией зданий и доступом к социальным и образовательным учреждениям.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в столичном районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Демьяна Бедного, земельный участок 22г. Новостройка будет располагаться близко к станции метро "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии.

