Новости регионов: ФСБ изъяли партию рыбы на 500 млн рублей в Красноярском крае

Сотрудники ФСБ изъяли у браконьеров крупную партию рыбы в Красноярском крае. Ее общая стоимость оценивается в 500 миллионов рублей. Корюшка, омуль, сиг, пелядь, муксун, хариус – всего более 8,5 тонны продукции без документов. Сейчас в отношении четверых браконьеров проводится проверка.

Бананы от пяти экспортеров Эквадора будут снова допущены к ввозу в Россию, но только по итогам экспертизы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. При этом в ведомстве отметили, что товарооборот между странами находится на стабильном уровне, и объем поставок бананов не изменился. Запрет на продукцию пяти эквадорских производителей ввели в начале февраля, когда во фруктах обнаружили вредоносную муху-горбатку.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Для аналитиков оно было ожидаемым – на последнем заседании ставку подняли сразу на 100 базисных пунктов. После этого в изменении денежно-кредитной политики ждали паузу. При этом Банк России отмечает, что необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий для борьбы с инфляцией остается.

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