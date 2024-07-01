Новости регионов: град размером с куриное яйцо выпал в Хабаровске

В Хабаровске внезапно выпал гигантский град. Местные жители рассказывают, что небо резко потемнело, затем начался ливень, а с ним и разрушительные осадки. В некоторых районах слой града оказался настолько плотным, что напоминал небольшие сугробы. Из-за этого затруднения в городе достигли восьми баллов.

Тем временем под Туапсе на автолюбителей обрушился камнепад. Инцидент случился рядом с пляжем в поселке Новомихайловском. Валуны побили крыши и стекла автомобилей. Пострадали три машины, люди остались невредимы.

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