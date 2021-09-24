В Тюмени охранник набросился на школьников

Следователи проверяют информацию о нападении школьного охранника на подростков в Тюмени.

По предварительным данным, ребята сидели возле школы, курили и шумели. В какой-то момент рядом возник мужчина в форме и попытался разогнать детей.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, сначала охранник набросился на парня в красной куртке, затем переключился на девушку – повалил ее на землю и начал душить.

Школьники сняли все происходящее на телефон и выложили в Сеть.

Теперь ролик изучают следователи. Пострадавшая девушка уже сообщила, что напишет заявление в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.