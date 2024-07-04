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Новости

04 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пьяный водитель отправил в кювет автобус с пассажирами в Новокузнецке

Новости регионов: пьяный водитель отправил в кювет автобус с пассажирами в Новокузнецке

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4 июля утром по вине пьяного водителя в Новокузнецке опрокинулся автобус с пассажирами, выполнявший междугородний рейс Юрга – Кемерово. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 30 пассажиров. Травмы получили 15-летняя девушка и виновник аварии. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Приморье паводок постепенно отступает. Специалисты МЧС откачали 1,5 миллиона кубометров воды. В затопленные районы жителям доставлено более 9,5 тонны продуктов, эвакуированы 4 тысячи человек. В Дальнереченск направлены дополнительные силы спасателей, а также 50 мотопомп и около 100 пожарных рукавов для откачки воды. 600 семей, чьи дома оказались затопленными, подали заявления на компенсацию ущерба. Власти обещали выдать средства на текущей неделе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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