Суд в Москве арестовал директора ресторана из-за отравления граждан КНР

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 ноября директора ресторана китайской кухни Екатерину Шаповалову по делу об отравлении граждан КНР. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Шаповалову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что посетители ресторана почувствовали себя плохо после того, как съели карпа на пару с рисом. Всем отравившимся вызвали скорую. Четырех человек госпитализировали.

Недавно следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после массового отравления людей в парк-отеле в Солнечногорске. Точное число отравившихся в настоящее время устанавливается.

В Сети ранее появилась информация, что с конца августа по начало сентября отдыхающие в парке-отеле обращались за медпомощью из-за резкого ухудшения самочувствия. Как отмечали СМИ, причиной отравления стали некачественные продукты шведского стола отеля.

